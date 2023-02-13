Реклама
Новости

Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:31

В Подмосковье нашли тело 72-летнего генерал-майора Владимира Макарова — бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. Об этом сообщает ТАСС.

«В дачном доме в подмосковной деревне Голиково найдено тело 72-летнего генерал-майора Владимира Макарова. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство», — рассказали в правоохранительных органах.

«Московский комсомолец» пишет, что тело Макарова нашла его жена около семи утра. Семья генерал-майора вызвала врачей, но спасти его не удалось.

27 января Владимир Путин своим указом снял Владимира Макарова с должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.

расскажите друзьям
люди
Владимир МакаровВладимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»