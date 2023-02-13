Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой

В Подмосковье нашли тело 72-летнего генерал-майора Владимира Макарова — бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. Об этом сообщает ТАСС.
«В дачном доме в подмосковной деревне Голиково найдено тело 72-летнего генерал-майора Владимира Макарова. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство», — рассказали в правоохранительных органах.
«Московский комсомолец» пишет, что тело Макарова нашла его жена около семи утра. Семья генерал-майора вызвала врачей, но спасти его не удалось.
27 января Владимир Путин своим указом снял Владимира Макарова с должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.