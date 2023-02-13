Производитель Snickers получил штраф из‑за падения работников в чан с шоколадом

Американскую кондитерскую компанию Mars Wrigley, производящую Snickers и M&M’s, оштрафовали на 14,5 тыс. долларов после падения двух работников в чан с шоколадом. Об этом сообщается на сайте Управления по охране труда США.
8 июня 2022 года двое работников фабрики в штате Пенсильвания упали в частично заполненный резервуар с шоколадом. Сотрудникам пожарной службы пришлось проделать в дне чана отверстие для свободного вызволения людей. Они не получили никаких травм.
«Работодатель не удостоверился в осведомленности сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы», — говорится в заявлении подразделения Министерства труда США.