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Производитель Snickers получил штраф из‑за падения работников в чан с шоколадом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:18

Американскую кондитерскую компанию Mars Wrigley, производящую Snickers и M&M’s, оштрафовали на 14,5 тыс. долларов после падения двух работников в чан с шоколадом. Об этом сообщается на сайте Управления по охране труда США.

8 июня 2022 года двое работников фабрики в штате Пенсильвания упали в частично заполненный резервуар с шоколадом. Сотрудникам пожарной службы пришлось проделать в дне чана отверстие для свободного вызволения людей. Они не получили никаких травм.

«Работодатель не удостоверился в осведомленности сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы», — говорится в заявлении подразделения Министерства труда США.

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