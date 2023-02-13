«Один дома», «Пираты карибского моря» и другие фильмы Disney пропадут из «Кинопоиска» 28 февраля

На сайте «Кинопоиска» появилось предупреждение о том, что часть фильмов и сериалов Disney уберут из каталога 28 февраля. Ранее об этом предупреждали «Ведомости».
Из «Кинопоиска» пропадут:
- все фильмы «Звездных войн»
- «Король лев» 1994 года и ремейк
- две части «Один дома» с Маколеем Калкиным
- фильмы Marvel, включая «Железного человека», «Мстителей», «Логана» и «Капитан Марвел»
- все «Пираты Карибского моря»
- мультфильмы, в том числе «Тачки», «Зверополис», «Холодное сердце», «Душа», «ВАЛЛ·И», «Вверх» и «История игрушек»
- «Аладдин»
- проекты студии Fox — «Крепкий орешек», «Хищник», «Чужой» и «Ночь в музее»
В августе 2022 года из каталога «Кинопоиска» пропала часть фильмов и шоу — среди них «Маска», трилогия «Властелин Колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья», бразильский сериал «Клон» и другие.
После начала военных действий России на территории Украины компании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители еще весной официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам и объявили об остановке проката своих фильмов.
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