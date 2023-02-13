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«Яндекс» начал тестировать сервис такси Yango в Мозамбике и Намибии

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

«Яндекс» начал тестировать работу международного подразделения сервиса «Яндекс Такси» под названием Yango в Мозамбике и Намибии. Внимание на это обратил корреспондент ТАСС.

Заказать такси пока можно только в столицах этих стран — Виндхуке и Мапуту. Несколько подключенных к сервису машин уже курсируют по городам.

Информация о начале работы в Намибии и Мозамбике появилась на официальном сайте Yango. В соцсетях можно найти локальные аккаунты сервиса. На странице Yango Намибии первый пост появился 28 января, а в аккаунте Мозамбика — еще 8 ноября 2022-го.

Также на сайте Yango сообщается, что сервис работает в Анголе, Азербайджане, Боливии, Конго и ДР Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Алжире, Финляндии, Гане, Израиле, Норвегии, Сенегале и Замбии.

Помимо Yango, за рубежом у «Яндекса» есть бренд Yango Deli (то же, что и «Яндекс Лавка»). В ноябре 2020 года он начал работу в Израиле, в октябре 2021-го появился в Великобритании. Также сервис работал в Париже, но в марте 2022-го стало известно о прекращении его деятельности там.

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