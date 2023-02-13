«Яндекс» начал тестировать сервис такси Yango в Мозамбике и Намибии

Помимо Yango, за рубежом у «Яндекса» есть бренд Yango Deli (то же, что и «Яндекс Лавка»). В ноябре 2020 года он начал работу в Израиле, в октябре 2021-го появился в Великобритании. Также сервис работал в Париже, но в марте 2022-го стало известно о прекращении его деятельности там.