Штат контролеров общественного транспорта в Москве увеличили на 13%

В Москве штат контролеров, проверяющих проездные билеты в автобусах, трамваях и электробусах, увеличили на 13% — до 520 сотрудников. Об этом сообщает столичный Дептранс.
«Вероятность встретить контролера в автобусе, трамвае или электробусе растет — штат увеличили на 13%. Не только для вашей безопасности, но и для повышения контроля оплаты проезда», — пишет департамент.
Теперь ежедневно на маршрутах проверяют на 12 тыс. билетов больше и инспектируют на 1400 транспортных средств больше.
«Просим пассажиров всегда оплачивать проезд и прикладывать к валидатору банковскую, социальную карту или „Тройку“ — на средства от оплаты проезда мы обновляем транспорт и инфраструктуру, запускаем современные сервисы, а валидация билетов помогает учитывать количество пассажиров на маршрутах и выпускать дополнительный транспорт при высокой нагрузке. Помимо этого, факт оплаты проезда — гарантия получения страховой выплаты при несчастных случаях в транспорте», — заявил заммэра Москвы и руководитель Дептранса Максим Ликсутов.