Штат контролеров общественного транспорта в Москве увеличили на 13%

«Просим пассажиров всегда оплачивать проезд и прикладывать к валидатору банковскую, социальную карту или „Тройку“ — на средства от оплаты проезда мы обновляем транспорт и инфраструктуру, запускаем современные сервисы, а валидация билетов помогает учитывать количество пассажиров на маршрутах и выпускать дополнительный транспорт при высокой нагрузке. Помимо этого, факт оплаты проезда — гарантия получения страховой выплаты при несчастных случаях в транспорте», — заявил заммэра Москвы и руководитель Дептранса Максим Ликсутов.