Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок в ходе расследования родильного туризма

11 февраля миграционная служба Аргентины приостановила или отменила действие вида на жительство для россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Служба предупредила, что на суд о получении аргентинского гражданства она предоставит данные о времени нахождения человека в стране.