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Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок в ходе расследования родильного туризма

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:55

Миграционная служба Аргентины опросила 350 беременных россиянок в рамках расследования родильного туризма, сообщила в твиттере глава ведомства Флоренсия Кариньяно. Власти страны заметили «значительный» приток российских граждан в стране и установили работу «мафиозных организаций».

Из опросов выяснилось, что россиянкам продавали за «крупную сумму» программу родильного туризма с получением аргентинского гражданства, рассказала Кариньяно. «Мафиозные организации зарабатывают, предлагая инструменты для получения аргентинского паспорта людям, которые не хотят жить в нашей стране», — написала она.

Кариньяно выложила пример рекламы родильного туризма: «Роды в Аргентине! Самый быстрый в мире второй паспорт для родителей!»

Собранные сведения миграционная служба намерена передать в федеральный суд ради «заботы о нашем паспорте».

Накануне власти Аргентины разрешили въезд в страну шести беременным россиянкам, которых ранее задержали в аэропорту Буэнос-Айреса по подозрению в так называемом ложном туризме.

11 февраля миграционная служба Аргентины приостановила или отменила действие вида на жительство для россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Служба предупредила, что на суд о получении аргентинского гражданства она предоставит данные о времени нахождения человека в стране.

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