Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок в ходе расследования родильного туризма

Миграционная служба Аргентины опросила 350 беременных россиянок в рамках расследования родильного туризма, сообщила в твиттере глава ведомства Флоренсия Кариньяно. Власти страны заметили «значительный» приток российских граждан в стране и установили работу «мафиозных организаций».
Из опросов выяснилось, что россиянкам продавали за «крупную сумму» программу родильного туризма с получением аргентинского гражданства, рассказала Кариньяно. «Мафиозные организации зарабатывают, предлагая инструменты для получения аргентинского паспорта людям, которые не хотят жить в нашей стране», — написала она.
Кариньяно выложила пример рекламы родильного туризма: «Роды в Аргентине! Самый быстрый в мире второй паспорт для родителей!»
Собранные сведения миграционная служба намерена передать в федеральный суд ради «заботы о нашем паспорте».
11 февраля миграционная служба Аргентины приостановила или отменила действие вида на жительство для россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Служба предупредила, что на суд о получении аргентинского гражданства она предоставит данные о времени нахождения человека в стране.