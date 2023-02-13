Реклама
Новости

В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

Виктория Шанина
Сегодня в 11:14

Уже несколько месяцев депутаты Госдумы обсуждают введение единого стандарта для дизайна пачек сигарет. Об этом РИА «Новости» сказал один из участников дискуссии — Султан Хамзаев.

«В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира», — сказал он.

По его словам, инициатива предполагает, что все упаковки сигарет будут выпускаться без корпоративных логотипов и цветов, а также товарных знаков. Цель — снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.

Сигареты всех брендов должны будут иметь шаблонный цвет и информацию о вреде табака согласно нормам законодательства. Название брендов будет написано в едином для всех размере и шрифте.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Султан Хамзаев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»