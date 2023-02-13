В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

Уже несколько месяцев депутаты Госдумы обсуждают введение единого стандарта для дизайна пачек сигарет. Об этом РИА «Новости» сказал один из участников дискуссии — Султан Хамзаев.
«В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира», — сказал он.
По его словам, инициатива предполагает, что все упаковки сигарет будут выпускаться без корпоративных логотипов и цветов, а также товарных знаков. Цель — снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.
Сигареты всех брендов должны будут иметь шаблонный цвет и информацию о вреде табака согласно нормам законодательства. Название брендов будет написано в едином для всех размере и шрифте.
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