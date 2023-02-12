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Япония создаст новую категорию беженцев — те, кто спасаются от военного конфликта на Украине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:21

Власти Японии готовит законопроект о создании новой категории иммигрантов — «квазибеженцы», спасающиеся от военного конфликта на территории Украины. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Предлагаемая поправка к иммиграционному законодательству Японии создаст новое обозначение для лиц, которым требуется «дополнительная защита». При этом она может не совсем полностью совпадать с определением беженцев, зафиксированном в законодательстве.

«Квазибеженцы» будут пользоваться теми же льготами, что и беженцы, включая возможность получения вида на жительство, а также доступ к пенсиям и пособию по уходу за ребенком. Они также смогут свободно въезжать в Японию.

Япония признает беженцами только тех, кто соответствует критериям, установленным Конвенцией Организации Объединенных Наций о статусе беженцев 1951 года: лица, которые могут столкнуться с преследованием за свою «расу, религию, национальность, принадлежность к определенной социальной группе или политические взгляды». Это означает, что люди, бегущие от военного конфликта, часто не попадают под эти требования.

Сейчас украинские беженцы в Японии считаются «эвакуированными». «Мы должны защищать тех, кто нуждается в защите, и наказывать тех, кто нарушает правила», — заявил японский министр юстиции Кен Сайто.

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