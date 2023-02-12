Япония признает беженцами только тех, кто соответствует критериям, установленным Конвенцией Организации Объединенных Наций о статусе беженцев 1951 года: лица, которые могут столкнуться с преследованием за свою «расу, религию, национальность, принадлежность к определенной социальной группе или политические взгляды». Это означает, что люди, бегущие от военного конфликта, часто не попадают под эти требования.