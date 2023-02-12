В Ростове мать и дочь погибли при пожаре. Причиной возгорания мог стать взрыв электросамоката

Эксперты предупреждают, что электросамокаты нельзя оставлять подключенными к сети после того, как они полностью зарядились. Также их нельзя заряжать у батарей отопления, печей и под солнечными лучами. Причиной взрыва зачастую становятся литий-ионные аккумуляторы, которые при коротком замыкании резко нагреваются и выделяют газы, в результате происходит вспышка. Поэтому важно не перегружать сеть, в которую включен электросамокат: не подключать к той же розетке ноутбуки, мобильные телефоны и другие устройства.