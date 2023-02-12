В Ростове мать и дочь погибли при пожаре. Причиной возгорания мог стать взрыв электросамоката

В Ростове 37-летняя мать с 16-летней дочерью погибли при пожаре у себя в квартире, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный МЧС. По предварительным данным, огонь вспыхнул из‑за взрыва электросамоката, рассказал собеседник газеты.
Пожар произошел в пятиэтажном доме на втором этаже. 43-летнего главу семейства госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Женщину нашли мертвой, а подросток была еще жива, но скончалась в карете скорой помощи.
«КП» пишет, что семья переехала в Ростов из ЛНР. Электросамокат, который мог стать причиной возгорания, был долгожданным для дочери подарком. Точная причина возникновения пожара станет известна после экспертизы.
В августе 2021 года в Перми взорвавшийся электросамокат разрушил межкомнатную перегородку и послужил причиной пожара. Владельца госпитализировали с ожогами 20% тела. В марте того же года в сочинской квартире во время пожара, вероятной причиной которого стал взрыв электросамоката, погибли 43-летний мужчина и его 13-летний сын.
В 2022-м краснодарец оказался запертым в лифте вместе со своим загоревшимся самокатом. Мужчина получил ожоги 60% кожи.
Эксперты предупреждают, что электросамокаты нельзя оставлять подключенными к сети после того, как они полностью зарядились. Также их нельзя заряжать у батарей отопления, печей и под солнечными лучами. Причиной взрыва зачастую становятся литий-ионные аккумуляторы, которые при коротком замыкании резко нагреваются и выделяют газы, в результате происходит вспышка. Поэтому важно не перегружать сеть, в которую включен электросамокат: не подключать к той же розетке ноутбуки, мобильные телефоны и другие устройства.