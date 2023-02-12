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Семиклассник и его мама из Рязани погибли в Турции после землетрясения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:49

Семиклассник Алим Каблан и его мама Эйлем погибли в Турции в результате землетрясения, сообщается на сайте школы № 1 имени В.П.Екимецкой в Рязани. Администрация выразила соболезнования их родным и близким.

«Алим останется в памяти одноклассников и учителей очень веселым, открытым, добродушным парнем», — говорится в сообщении. При каких конкретных обстоятельствах погибли сын и мама Каблан, не уточняется.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции 6 февраля погибли 24 617 человек. На местах завалов продолжает работать 32 071 поисково-спасательная команда. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, пострадали 80 278 человек.

10 февраля в аэропорту Стамбула турецкая полиция задержала архитектора и подрядчика строительства жилого комплекса «Ренессанс», разрушенного при землетрясении, Мехмета Яшара Джошкуна. Он пытался бежать за границу вместе с деньгами.

12 февраля подозреваемым в нарушении правил строительства стал 131 человек. Одного из них арестовали, в отношении еще 113 человек были выданы ордера на арест.

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