Мэр Карловых Вар: спа-индустрия курорта на грани закрытия из‑за оттока российских туристов

Спа-индустрия Карловых Вар оказалась на грани закрытия из‑за резкого уменьшения количества туристов из России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на чешское издание Actualne.cz.
Мэр города Ван Андреа Пфеффер-Ферклова отмечает, что первый отток туристов произошел еще после присоединения Крыма к России в 2014 году. Ситуация усугубилась во время пандемии коронавируса и последующего начала спецоперации на территории Украины.
«Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тыс. ночей за первые три квартала, то в 2022 году — всего 10 тыс. за тот же период. Если мы не найдем новую [клиентуру], спа-индустрия как таковая полностью умрет», — сказала Пфеффер-Ферклова.
Глава муниципального информационного центра Йозеф Длогоша добавил: «Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян».
В 2022 году в Карловы Вары прибыло больше всего туристов за всю историю курорта, в особенности из Германии. Но именно россияне приезжали в город по многонедельным санаторно-курортным путевкам — европейцы, как правило, задерживаются только на выходные.
В сентябре Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Чехия и ряд других европейских стран перестали выдавать туристические визы россиянам — в их числе также Нидерланды, Бельгия, Дания, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
В октябре Чехия закрыла въезд в страну россиянам с шенгенскими визами. Запрет касается только туристов — на россиян, которые посещают страну с целью навестить родственников и по иным гуманитарным причинам, он не распространяется.