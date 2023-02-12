Мэр Карловых Вар: спа-индустрия курорта на грани закрытия из‑за оттока российских туристов

«Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тыс. ночей за первые три квартала, то в 2022 году — всего 10 тыс. за тот же период. Если мы не найдем новую [клиентуру], спа-индустрия как таковая полностью умрет», — сказала Пфеффер-Ферклова.