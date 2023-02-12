Полиция Новой Зеландии нашла в Тихом океане тайник с кокаином. Его хватило бы Австралии на целый год

Власти Новой Зеландии уже объявили произошедшее крупнейшим наркопреступлением в истории страны. Внутри тайника, привязанного к буям посреди Тихого океана, примерно в шести сутках плаваниях от новозеландских берегов, был 81 пакет с кокаином. По мнению полицейских, посылка находилась в транзитном пункте, из которого ее должна была подобрать банда контрабандистов и отправить в Австралию.