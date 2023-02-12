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Полиция Новой Зеландии нашла в Тихом океане тайник с кокаином. Его хватило бы Австралии на целый год

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Полиция Новой Зеландии обнаружила тайник с логотипом Бэтмена и кокаином внутри. Находка — 3,5 тонны наркотика — оценивается в сотни миллионов долларов, сообщает Vice.

Власти Новой Зеландии уже объявили произошедшее крупнейшим наркопреступлением в истории страны. Внутри тайника, привязанного к буям посреди Тихого океана, примерно в шести сутках плаваниях от новозеландских берегов, был 81 пакет с кокаином. По мнению полицейских, посылка находилась в транзитном пункте, из которого ее должна была подобрать банда контрабандистов и отправить в Австралию.

«Нет сомнений, это станет серьезным финансовым ударом [для наркоторговцев] — начиная с южноамериканских производителей и заканчивая дистрибьюторами этого товара», — считает комиссар полиции Эндрю Костер.

Правоохранители отметили, что количества найденного наркотика эквивалентно годовому потреблению кокаина в Австралии, а в Новой Зеландии — 30 годам. Местные власти были шокированы размерами партии, ведь Новая Зеландия и Австралия — чрезвычайно трудные рынки для транспортировки из‑за расстояния и океана. В Австралии и Новой Зеландии самые высокие цены на кокаин в мире.

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