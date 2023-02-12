Роскосмос показал спутниковый снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем телеграм-канале спутниковый снимок тектонического разлома, который образовался после землетрясения на юго-востоке Турции. Кадр сделал аппарат «Канопус-В».
«Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции», — пишет корпорация.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
По последним данным, в результате землетрясений погибли 21 848 человек, пострадали — 80 104. Агентство Fitch допустило, что нанесенный экономике страны ущерб может достичь 4 млрд долларов.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.