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Собянин: число автомобильных краж в Москве сократилось на 93% после установления камер

Виктория Шанина
Сегодня в 14:09

После запуска комплексов фотовидеофиксации в Москве количество автомобильный краж снизилось на 93%. Об этом в своем телеграм-канале пишет мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр сравнивает статистику 2022 и 2012 годов. В прошлом году было зафиксировано 948 случаев угона, а десять лет назад, когда начали устанавливать первые такие комплексы, — 13 тыс. случаев.

По словам Собянина, сейчас в Москве работает почти 4000 камер фотовидеофиксации.

«Помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным», — говорится в сообщении Собянина.

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