Собянин: число автомобильных краж в Москве сократилось на 93% после установления камер

После запуска комплексов фотовидеофиксации в Москве количество автомобильный краж снизилось на 93%. Об этом в своем телеграм-канале пишет мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр сравнивает статистику 2022 и 2012 годов. В прошлом году было зафиксировано 948 случаев угона, а десять лет назад, когда начали устанавливать первые такие комплексы, — 13 тыс. случаев.
По словам Собянина, сейчас в Москве работает почти 4000 камер фотовидеофиксации.
«Помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным», — говорится в сообщении Собянина.