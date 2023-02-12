Wildberries может списывать деньги с удаленных банковских карт

Маркетплейс Wildberries хранит данные удаленных из личного кабинета банковских карт и может автоматически списывать с них деньги. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Ксения Собчак со ссылкой на отзывы нескольких покупателей.
Покупатели оставили негативные отзывы под некоторыми карточками товаров, в которых заявили о списании средств с уже удаленных карт. В ответах на комментарии Wildberries ссылается на правила компании, с которыми клиент автоматически соглашается при оформлении заказа.
В правилах указано, что маркетплейс «имеет право произвести необходимые действия, направленные на исполнение покупателем оплаты заказа без дополнительного уведомления, по имеющимся платежным данным, включая ранее использовавшиеся покупателем платежные данные, но удаленные им к моменту образования задолженности по оплате товара или услуги».
Для того чтобы прекратить списания, Wildberries требует оформить запрос на отзыв согласия на обработку персональных данных. Отправить заявление необходимо на электронную почту компании.