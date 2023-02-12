Пенн Бэджли из сериала «Ты» попросил поменьше сцен секса в четвертом сезоне ради жены. Его услышали

«Я не думаю, что когда‑либо упоминал об этом публично, но один из главных вопросов: „Хочу ли я вернуться на тот карьерный путь, где я всегда буду главным романтиком?“. Для меня это действительно важно, для меня важна верность в любых отношениях и особенно в моем браке. Просто дошло до того, что я не хочу этого делать», — сказал Бэджли.