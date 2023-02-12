Пенн Бэджли из сериала «Ты» попросил поменьше сцен секса в четвертом сезоне ради жены. Его услышали

Актер Пенн Бэджли из сериала «Ты» попросил шоураннеров сделать меньше сцен секса в четвертом сезоне ради уважения к его браку. Об этом он рассказал в подкасте Podcrushed.
«Я не думаю, что когда‑либо упоминал об этом публично, но один из главных вопросов: „Хочу ли я вернуться на тот карьерный путь, где я всегда буду главным романтиком?“. Для меня это действительно важно, для меня важна верность в любых отношениях и особенно в моем браке. Просто дошло до того, что я не хочу этого делать», — сказал Бэджли.
Несмотря на то что Бэджли «знал, куда шел», он все-таки попросил шоураннера Серу Гэмбл сократить число интимных сцен, которые «своего рода ДНК сериала». Она даже глазом не моргнула и пошла навстречу актеру, значительно уменьшив количество таких сцен.
«[Она] в целом была очень рада тому, что я был честен с ней. Она оценила мою прямоту и то, что я был разумным и практичным», — рассказал Бэджли.
Сериал «Ты» основан на одноименной серии книг Кэролайн Кепнес. Это история о молодом и одиноком мужчине Джо Голдберге, который обожает книги и маниакально влюбляется в женщин, становясь опасным для них и отчасти для самого себя.
Четвертый сезон «Ты» стартовал 9 февраля. Продолжение выйдет 9 марта.