39 россиян вернулись домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Группа из 39 российских граждан утром 12 февраля вылетела из аэропорта Аданы в Россию. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Анкаре.
Россияне проживали и работали недалеко от районов на юго-востоке Турции, где произошло землетрясение.
Посольство совместно с генконсульством России в Анталье собрали всех желающих вернуться в Россию. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую».
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
По последним данным, в результате землетрясений погибли 21 848 человек, пострадали — 80 104. Агентство Fitch допустило, что нанесенный экономике страны ущерб может достичь 4 млрд долларов.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.