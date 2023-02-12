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В небе над Канадой сбили неопознанный объект. Возможно, это снова аэростат

Виктория Шанина
Сегодня в 09:11

Американские и канадские военные сбили неопознанный объект в небе на северо-западе Канады. Об этом в своем твиттере сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, в небо были подняты самолеты США и Канады. Объект сбил американский истребитель F-22.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбило данный объект над Юконом», — пишет Трюдо.

Минобороны Канады сообщило, что объект представлял потенциальную угрозу гражданской авиации. Канадские военные планируют извлечь и проанализировать обломки сбитого объекта.

Глава Минобороны Анита Ананд заявила, что объект был небольшой и имел цилиндрическую форму. Что это был за объект и кому он мог принадлежать, военные и власти пока не говорят.

Агентство Global News предположило, что речь может идти об одном или двух аэростатах.

Первый аэростат сбили американские военные в штате Южная Каролина в начале февраля. Глава Пентагона Ллойд Остин тогда сказал, что для операции также задействовали истребитель F-22.

Остин назвал аэростат разведывательным шаром. По его словам, Китай использовал этот шар, чтобы наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США. В МИД КНР заявили, что шар предназначался для гражданского использования и намекнули, что на действия американских военных может последовать ответ.

Спустя несколько дней в США сбили еще один аэростат, уже над Аляской. В этот раз американские власти не стали заявлять, что шар принадлежит Китаю.

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