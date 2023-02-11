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В Германии предложили сделать английский вторым официальным языком

Денис Ламехов
Сегодня в 21:34

Свободная демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию, предложила сделать английский вторым официальным языком в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Причина — нехватка квалифицированной рабочей силы. Газета отмечает, что в 2022 году в ФРГ было открыто 844 тыс. вакансий — для страны это рекорд. Наиболее острая нехватка, как сообщается, фиксировалась в фармацевтическом, машиностроительном и ИТ-секторах.

Йоханнес Фогель, член комитета Бундестага по труду и социальным социальной политики, член СДПГ, заявил, «Квалифицированные работники, желающие приехать в Германию, должны иметь возможность успешно подать заявку на участие в нашей новой системе выдачи грин-карт, основанной на подсчете баллов».

«Они должны иметь возможность сделать это из‑за границы, даже если они еще свободно не говорят по-немецки», — добавил он. Проект, о котором говорит Фогель, называется Chancenkarte (в переводе с немецкого — «карта возможностей»). Он был разработан осенью 2022 года и призван упростить въезд зарубежных профессионалов в Германию, если они соответствуют определенным критериям.

«Организации, где таким работникам нужно будет зарегистрироваться, должны иметь возможность предоставить им формы заявлений на английском, а сотрудники таких центров должны свободно на нем говорить», — заявил Фогель.

Он также отметил: «Германии нужно лучше проявлять себя в конкуренции за талантливых людей со всего мира. От этого зависит наше экономическое будущее. У нас невыгодное конкурентное положение — немецкий, увы, не является глобальным языком. По крайней мере, мы должны это компенсировать».

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Олаф ШольцЙоханнес Фогель
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