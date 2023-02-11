В Германии предложили сделать английский вторым официальным языком

«Они должны иметь возможность сделать это из‑за границы, даже если они еще свободно не говорят по-немецки», — добавил он. Проект, о котором говорит Фогель, называется Chancenkarte (в переводе с немецкого — «карта возможностей»). Он был разработан осенью 2022 года и призван упростить въезд зарубежных профессионалов в Германию, если они соответствуют определенным критериям.