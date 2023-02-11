Минпромторг: новые владельцы сети Zara в России назовут сроки открытия магазинов в середине февраля

Ближневосточный холдинг Daher Group, новый владелец сети магазинов одежды Zara в России, огласит планы по открытию торговых точек на следующей неделе, с 13 по 19 февраля. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его цитирует РИА «Новости».
Евтухов уточнил: «Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах».
Daher Group должен завершить сделку по приобретению российских активов Zara. «Это потребует одобрения правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step», — отметил замминистра.
В марте 2022 года испанская компания Inditex (владеет Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius и рядом других брендов) объявила о приостановке работы в России, в октябре договорилась о продаже бизнеса в стране холдингу Daher Group.
В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря был зарегистрирован ряд доменов, в названиях которых есть слова maag, vilet, dub, ecru.
По словам источников «Коммерсанта», Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex. В российском офисе Inditex газете сообщили, что ближневосточный холдинг будет вести бизнес в России под собственными брендами, не имеющими отношения к испанской компании.