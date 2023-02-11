Аргентина разрешила въезд беременным россиянкам. Их не пускали из‑за «ложного туризма»

Миграционная служба Аргентины разрешила въезд в страну шестерым беременным россиянкам, которых накануне задержали в аэропорту Буэнос-Айреса по подозрению в так называемом ложном туризме. Об этом РБК сообщила одна из них, Мария Коновалова.
«На данный момент все [беременные девушки] разъехались по отелям и ночлегам. Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять, где переночевать», — рассказала Коновалова.
По словам адвоката трех застрявших девушек Кристиана Рубилара, им разрешили въезд после появления постановления суда.
Ранее стало известно, что миграционная служба Аргентины приостанавливает или отменяет действие вида на жительство для россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Служба предупредила, что на суд о получении аргентинского гражданства она предоставит данные о времени нахождения человека в стране.