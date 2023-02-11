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Умер автор «Мятного коктейля со льдом» Карлос Саура

Денис Ламехов
Сегодня в 13:07

Скончался кинорежиссер Карлос Саура, пишет Variety со ссылкой на испанскую киноакадемию. В заявлении указано: «Саура, один из главных режиссеров в истории испанского кино, умер сегодня в своем доме в возрасте 91 года в окружении близких». О причинах смерти не сообщается.

Карлос Саура родился в 1932 году, начинал с короткометражек, в 28 лет дебютировал в полнометражном кино с лентой «Бродяги». В «Охоте» (1966; «Серебряный медведь» «Берлинале») осмыслял последствия гражданской войны в Испании.

В «Мятном коктейле со льдом» (1967; также «Серебряный медведь»), «Выкорми ворона» (1975; спецприз жюри в Каннах) и ряде других лент с психоаналитических позиций исследовал природу режима Франсиско Франко. Был близок с Луисом Бунюэлем, которого считал наставником.

Показ «Мятного коктейля со льдом» на Каннском фестивале в 1968-м Саура (а также примкнувшие к нему Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар) пытался сорвать, требуя солидарности с протестующими в Париже студентами. В результате показ, а затем и все кинособытие отменили, наград никому не раздали.

Среди других работ Сауры — «Нора» (1969), «Сад наслаждений» (1970), «Ана и волки» (1973), «Кузина Анхелика» (1974). Впоследствии отошел от сугубо интеллектуального кино и обратился к созданию фильмов-концертов, мюзиклов, в центре которых — танец. В частности, фламенко, которому он уделял внимание и в более ранних работах.

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Франсиско ФранкоФрансуа ТрюффоЖан-люк Годар
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