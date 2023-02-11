Умер автор «Мятного коктейля со льдом» Карлос Саура

Скончался кинорежиссер Карлос Саура, пишет Variety со ссылкой на испанскую киноакадемию. В заявлении указано: «Саура, один из главных режиссеров в истории испанского кино, умер сегодня в своем доме в возрасте 91 года в окружении близких». О причинах смерти не сообщается.
Карлос Саура родился в 1932 году, начинал с короткометражек, в 28 лет дебютировал в полнометражном кино с лентой «Бродяги». В «Охоте» (1966; «Серебряный медведь» «Берлинале») осмыслял последствия гражданской войны в Испании.
В «Мятном коктейле со льдом» (1967; также «Серебряный медведь»), «Выкорми ворона» (1975; спецприз жюри в Каннах) и ряде других лент с психоаналитических позиций исследовал природу режима Франсиско Франко. Был близок с Луисом Бунюэлем, которого считал наставником.
Среди других работ Сауры — «Нора» (1969), «Сад наслаждений» (1970), «Ана и волки» (1973), «Кузина Анхелика» (1974). Впоследствии отошел от сугубо интеллектуального кино и обратился к созданию фильмов-концертов, мюзиклов, в центре которых — танец. В частности, фламенко, которому он уделял внимание и в более ранних работах.