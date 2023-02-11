Умер автор «Мятного коктейля со льдом» Карлос Саура

Показ «Мятного коктейля со льдом» на Каннском фестивале в 1968-м Саура (а также примкнувшие к нему Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар) пытался сорвать, требуя солидарности с протестующими в Париже студентами. В результате показ, а затем и все кинособытие отменили, наград никому не раздали.

