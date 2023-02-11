На «Букмейте» стартовал книжный сериал «Луна 84». Его создал лауреат премии «Лицей» Ислам Ханипаев

Сюжет разворачивается в 2084 году. Хакер Дэниел Стоун оказывается в исправительной колонии «Мункейдж» на Луне, о которой на Земле практически никто не знает. Сотни заключенных разделяет забор под напряжением. Они могут видеть друг друга, но не могут общаться. Начальник колонии устраивает показательные казни, провоцирует заключенных на драки и устраивает им испытания на прочность. Это напоминает срежиссированную игру, но для узников каждый день здесь — борьба за выживание. Главный герой собирается дойти до конца, чтобы узнать, что же такое «Мункейдж» на самом деле.