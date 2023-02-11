На «Букмейте» стартовал книжный сериал «Луна 84». Его создал лауреат премии «Лицей» Ислам Ханипаев

10 февраля на сервисе «Букмейт» появились первые два эпизода книжного сериала «Луна 84». Его создал лауреат литературной премии «Лицей» Ислам Ханипаев (повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина», романы «Холодные глаза» и «Большая суета»).
Сюжет разворачивается в 2084 году. Хакер Дэниел Стоун оказывается в исправительной колонии «Мункейдж» на Луне, о которой на Земле практически никто не знает. Сотни заключенных разделяет забор под напряжением. Они могут видеть друг друга, но не могут общаться. Начальник колонии устраивает показательные казни, провоцирует заключенных на драки и устраивает им испытания на прочность. Это напоминает срежиссированную игру, но для узников каждый день здесь — борьба за выживание. Главный герой собирается дойти до конца, чтобы узнать, что же такое «Мункейдж» на самом деле.
Ханипаев назвал «Луну 84» «самым масштабным» своим творением. Первый вариант произведения он написал еще в 2015 году — получилась «история о перерождении и стремлении к свободе». После предложения «Букмейта» писателю пришлось полностью переписать текст.
В сериале 9 эпизодов. Объем текстовой версии — 280 страниц, а на аудиоверсию понадобится 9 часов 30 минут. Рассказчиком выступил чтец Кирилл Головин, озвучивший цикл о ведьмаке Анджея Сапковского.