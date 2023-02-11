Россиянам, родившим ребенка в Аргентине и не проживающим там, начали отменять ВНЖ

Она пояснила, что в случае суда по вопросу аргентинского гражданства россиянина миграционная служба подаст данные, что ВНЖ был приостановлен, потому что человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал». А дальше суд уже сам будет решать, давать гражданство или нет, «это его дело», добавила она.