Россиянам, родившим ребенка в Аргентине и не проживающим там, начали отменять ВНЖ

Миграционная служба Аргентины приостанавливает или отменяет действие вида на жительство для россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Об этом сообщает телеканал C5N со ссылкой на директора ведомства Флоренсию Кариньяно.
«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство для тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами [Аргентины, чем внутри [страны]», — заявила Кариньяно.
Она пояснила, что в случае суда по вопросу аргентинского гражданства россиянина миграционная служба подаст данные, что ВНЖ был приостановлен, потому что человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал». А дальше суд уже сам будет решать, давать гражданство или нет, «это его дело», добавила она.
Накануне в аэропорту Буэнос-Айреса задержали несколько беременных женщин из России. Их подозревают в так называемом ложном туризме — въезде в страну по причине, не соответствующей заявленной цели. По меньшей мере, три девушки обратились в суд в попытках избежать депортации из страны.
9 февраля в аэропорту задержали еще около 15 беременных россиянок. По словам собеседницы СМИ, состоящей в чате приезжающих в Аргентину на роды женщин, прилетевших вместе с семьями девушек через некоторое время отпустили. А вот одиноких путешественниц оставили в транзитной зоне.
В начале января The Guardian сообщала о российском «буме родильного туризма» в Аргентину. В 2022 году туда переехали от 2000 до 2500 россиян, а в 2023-м году могут уже 10 000.