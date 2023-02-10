Морган Фримен снимется с Люком Хемсвортом в экшн-триллере «Gunner»

Лауреат премии «Оскар» Морган Фримен снимется вместе с Люком Хемсвортом в экшн-триллере «Gunner». Об этом сообщил Collider.
Фримен сыграет зловещего вора в законе, который станет антагонистом главного героя — ветерана Ли Ганнера. Он выступит против наркокартеля после того, как два его сына окажутся похищены на рыбалке. Роль Ганнера исполнит Хемсворт.
Согласно сюжету, главарь преступной организации Кендрик Райкер руководит ей прямо из тюрьмы. Однако Ганнер привнесет хаос в его банду в попытке спасти своих детей.
Режиссером фильма выступит Димитрий Логотетис. «Фримен обманчиво сложен и идеально подходит для „Ганнера“», — заявил кинематографист. Он приступит к съемкам весной 2023 года, они пройдут в Алабаме.
Продюсером картины станет Джоэл Шапиро, сценаристами будут Логотетис и Грей Скотт Томпсон («Форсаж»). В создании ленты примет участие компания Highland Film Group и ее исполнительный директор Дельфин Перрье.