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Брюс Уиллис в роли лидера частной военной компании в трейлере футуристичного боевика «Убийца»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:45

На ютуб-канале Saban Films опубликовали трейлер боевика «Убийца» («Assassin»), в котором снялись Брюс Уиллис, Энди Алло, Мустафа Шакир, Номзамо Мбата и Доминик Парселл.

Фильм снял Джесси Атлас. Он рассказал о частной военной компании, которая изобрела микрочипы, позволяющие людям вселяться в чужие тела. На одном из заданий организации погибает ее участник.

После этого его жена решает привлечь виновников к ответственности. Как далеко она зайдет в своей борьбе за возмездие, станет известно 31 марта. В этот день «Убийца», снятый по сценарию Атласа и Аарона Вулфа, выйдет на экраны.

Для Брюса Уиллиса лента станет одним из последних появлений в кино. В 2022 году у актера, прославившегося благодаря ролям в фильмах «Крепкий орешек» и «Пятый элемент», диагностировали афазию.

Правда актер уже продал на экране.

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Брюс УиллисМустафа ШакирАарон Вулф
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