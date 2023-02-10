Брюс Уиллис в роли лидера частной военной компании в трейлере футуристичного боевика «Убийца»

На ютуб-канале Saban Films опубликовали трейлер боевика «Убийца» («Assassin»), в котором снялись Брюс Уиллис, Энди Алло, Мустафа Шакир, Номзамо Мбата и Доминик Парселл.
Фильм снял Джесси Атлас. Он рассказал о частной военной компании, которая изобрела микрочипы, позволяющие людям вселяться в чужие тела. На одном из заданий организации погибает ее участник.
После этого его жена решает привлечь виновников к ответственности. Как далеко она зайдет в своей борьбе за возмездие, станет известно 31 марта. В этот день «Убийца», снятый по сценарию Атласа и Аарона Вулфа, выйдет на экраны.
Для Брюса Уиллиса лента станет одним из последних появлений в кино. В 2022 году у актера, прославившегося благодаря ролям в фильмах «Крепкий орешек» и «Пятый элемент», диагностировали афазию.