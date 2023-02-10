США сбили над Аляской неопознанный аэростат

Американские военные сбили над штатом Аляской неопознанный аэростат. Он летел на высоте 12 тыс. метров, его обломки упали на покрытые льдом морские пространства, передает ТАСС заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Власти США не знают, принадлежал ли он Китаю. Там отметили, что в этот раз летательный аппарат был намного меньше сбитого аэростата КНР. Военные отметили, что у сбитый объект не мог маневрировать.
Американские военные предполагают, что летательный аппарат был беспилотным. США рассчитывают поднять обломки.
5 февраля Вооруженные силы США по указанию президента Джо Байдена сбили китайский аэростат, который находился у побережья штата Южная Каролина. Минобороны называл объект «разведывательным шаром» и заявлял, что Китай использовал этот шар для наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части страны. Однако МИД КНР в ответ утверждал, что «аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в [воздушное пространство] США из‑за форс-мажора».