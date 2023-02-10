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США сбили над Аляской неопознанный аэростат

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:45

Американские военные сбили над штатом Аляской неопознанный аэростат. Он летел на высоте 12 тыс. метров, его обломки упали на покрытые льдом морские пространства, передает ТАСС заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Власти США не знают, принадлежал ли он Китаю. Там отметили, что в этот раз летательный аппарат был намного меньше сбитого аэростата КНР. Военные отметили, что у сбитый объект не мог маневрировать.

Американские военные предполагают, что летательный аппарат был беспилотным. США рассчитывают поднять обломки.

5 февраля Вооруженные силы США по указанию президента Джо Байдена сбили китайский аэростат, который находился у побережья штата Южная Каролина. Минобороны называл объект «разведывательным шаром» и заявлял, что Китай использовал этот шар для наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части страны. Однако МИД КНР в ответ утверждал, что «аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в [воздушное пространство] США из‑за форс-мажора».

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