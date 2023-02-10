США сбили над Аляской неопознанный аэростат

5 февраля Вооруженные силы США по указанию президента Джо Байдена сбили китайский аэростат, который находился у побережья штата Южная Каролина. Минобороны называл объект «разведывательным шаром» и заявлял, что Китай использовал этот шар для наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части страны. Однако МИД КНР в ответ утверждал, что «аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в [воздушное пространство] США из‑за форс-мажора».