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В Госдуме предложили не наказывать «белых хакеров», действующих в интересах РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:10

Так называемые белые хакеры, действующие в интересах России, могут быть освобождены от ответственности за киберпреступления, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня мы защищаем свои ресурсы путем не контратак, а только путем защиты. Образно говоря, как коллеги это описывали: начинаются кибератаки, и мы ложимся в окоп, накрываемся под бруствер и ждем, когда эта атака кончится. Хотя, конечно же, самое эффективное — это противодействие, выражаясь, военным языком, уничтожение огневой точки противника», — сказал Хинштейн.

По его словам, этот вопрос планируется проработать. Хинштейн считает, что у государства «должна быть возможность для адекватного ответа» на атаки, и «для эффективной борьбы с противником» нужно использовать «любые ресурсы».

Освободить от ответственности Хинштейн также предлагает тех «белых хакеров», которых нанимают компании.

В настоящее время за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Александр Хинштейн
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