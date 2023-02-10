В Госдуме предложили не наказывать «белых хакеров», действующих в интересах РФ

«Сегодня мы защищаем свои ресурсы путем не контратак, а только путем защиты. Образно говоря, как коллеги это описывали: начинаются кибератаки, и мы ложимся в окоп, накрываемся под бруствер и ждем, когда эта атака кончится. Хотя, конечно же, самое эффективное — это противодействие, выражаясь, военным языком, уничтожение огневой точки противника», — сказал Хинштейн.