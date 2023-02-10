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Актер Александр Филиппенко уехал из России. В Театре им. Моссовета заявили, что он взял отпуск

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:19

Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России в Литву. Об этом дочь актера Александра рассказала телеканалу «Дождь» (признан иноагентом). По ее словам, Театр Моссовета не продлил с Филиппенко контракт.

В театре же заявили, что артист взял отпуск на лечение. Директор театра Алексей Черепнев заявил, что Филиппенко выступал в качестве «приглашенного артиста». «Поэтому это его выбор, где ему находиться», — пояснил Черепнев.

На вопрос, остаются ли открытыми двери Театра имени Моссовета для Филиппенко, он сказал: «Мне кажется, что да. Это все-таки такой замечательный артист». Сам Филиппенко пока не прокомментировал ситуацию.

По мнению дочери актера, Филиппенко уехал в Вильнюс из‑за своей позиции относительно военной операции на территории Украины. Он не поддержал боевые действия.

В своих соцсетях в мае 2022 года Филиппенко публиковал фотографию в вышиванке — традиционной украинской одежде. Также он делился воспоминаниями о гастролях в Киеве.

После начала военной операции на Украине, по словам дочери Филиппенко, актеру стали отказывать в предоставлении городских площадок для выступлений. Тем не менее его имя по-прежнему упоминается на сайте Театра Моссовета.

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Александр ФилиппенкоАлексей Черепнев
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