Актер Александр Филиппенко уехал из России. В Театре им. Моссовета заявили, что он взял отпуск

Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России в Литву. Об этом дочь актера Александра рассказала телеканалу «Дождь» (признан иноагентом). По ее словам, Театр Моссовета не продлил с Филиппенко контракт.
В театре же заявили, что артист взял отпуск на лечение. Директор театра Алексей Черепнев заявил, что Филиппенко выступал в качестве «приглашенного артиста». «Поэтому это его выбор, где ему находиться», — пояснил Черепнев.
На вопрос, остаются ли открытыми двери Театра имени Моссовета для Филиппенко, он сказал: «Мне кажется, что да. Это все-таки такой замечательный артист». Сам Филиппенко пока не прокомментировал ситуацию.
По мнению дочери актера, Филиппенко уехал в Вильнюс из‑за своей позиции относительно военной операции на территории Украины. Он не поддержал боевые действия.
В своих соцсетях в мае 2022 года Филиппенко публиковал фотографию в вышиванке — традиционной украинской одежде. Также он делился воспоминаниями о гастролях в Киеве.
После начала военной операции на Украине, по словам дочери Филиппенко, актеру стали отказывать в предоставлении городских площадок для выступлений. Тем не менее его имя по-прежнему упоминается на сайте Театра Моссовета.