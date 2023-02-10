В Амстердаме запретят курить марихуану в квартале красных фонарей. Все из‑за туристов

Власти Амстердама с мая запретят курение марихуаны в квартале красных фонарей, чтобы «уменьшить неудобства» жителям района. Администрация хочет снизить уличный алкоголизм и наркоманию, следует с сайта города.
«[Из‑за туристов] район становится небезопасным и непригодным для жизни. Запрет на уличное курение должен уменьшить неудобства. Мы также рассматриваем запрет на приобретение легких наркотиков в определенное время», — говорится в заявлении. Помимо этого, бары, кафе, рестораны и секс-заведения начнут закрываться раньше. Если не помогут и эти ограничения, их готовы ужесточить вплоть до запрета курить марихуану на террасах кофеен.
Амстердамская газета Het Parool пишет, что из‑за «чрезмерного туризма» внутренняя часть города стала «малопригодной для жизни», потому что гости относятся к кварталу «как к парку развлечений, а не жилому району» и создают много шума и отходов. При этом столетиями Амстердам был известен как город, где все возможно и позволено, в том числе и курение марихуаны на улице, поэтому нововведения называют «историческими».
В 2018 году власти Амстердама уже запрещали туристам в квартале красных фонарей фотографировать работников секс-индустрии, употреблять алкоголь и наркотики, громко разговаривать и кричать, во время экскурсий долго смотреть на женщин в витринах.