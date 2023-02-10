В Амстердаме запретят курить марихуану в квартале красных фонарей. Все из‑за туристов

Амстердамская газета Het Parool пишет, что из‑за «чрезмерного туризма» внутренняя часть города стала «малопригодной для жизни», потому что гости относятся к кварталу «как к парку развлечений, а не жилому району» и создают много шума и отходов. При этом столетиями Амстердам был известен как город, где все возможно и позволено, в том числе и курение марихуаны на улице, поэтому нововведения называют «историческими».