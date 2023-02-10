В аэропорту Буэнос-Айреса задержали беременных россиянок за «ложный туризм»

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали несколько беременных женщин из России. Их подозревают в так называемом «ложном туризме» — въезде в страну по причине, не соответствующей заявленной цели. Об этом сообщил телеграм-канал «Сирена».
По его информации, в транзитной зоне аэропорта имени министра Пистарини 8 февраля находились по меньшей мере три девушки. Они обратились в суд в попытках избежать депортации из страны.
По словам супруга одной из задержанных женщин, офицеры миграционной службы долго держали беременных россиянок без мест для ночлега и питания. Им также отказали во встрече с адвокатами.
Разбираться со сложившейся ситуацией в аэропорт приехал российский консул. После его приезда одной из девушек разрешили достать из багажа необходимые ей гормональные препараты, поддерживающие беременность. Это произошло через день после задержания.
9 февраля в аэропорту задержали еще около 15 беременных россиянок. По словам собеседницы СМИ, состоящей в чате приезжающих в Аргентину на роды женщин, прилетевших вместе с семьей девушек через некоторое время отпустили. А вот одиноких путешественниц оставили в транзитной зоне.