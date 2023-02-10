В аэропорту Буэнос-Айреса задержали беременных россиянок за «ложный туризм»

9 февраля в аэропорту задержали еще около 15 беременных россиянок. По словам собеседницы СМИ, состоящей в чате приезжающих в Аргентину на роды женщин, прилетевших вместе с семьей девушек через некоторое время отпустили. А вот одиноких путешественниц оставили в транзитной зоне.