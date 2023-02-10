Контент Disney исчезнет с российских видеосервисов в марте 2023 года

Компания Disney не будет продлевать контракты на показ своего контента с российскими видеоплатформами, а также не намерена заключать новые. В связи с этим ее фильмы и сериалы станут недоступны в России уже в марте 2023 года, сообщили «Ведомости».
В данный момент проекты Disney можно найти на «Кинопоиске», ivi и Okko. По информации источников издания, по истечении лицензионных контрактов они будут удалены из библиотек онлайн-кинотеатров.
Ранее российский рынок уже покинули Sony Pictures, UPI и Paramount. Disney же решила дождаться завершения срока действия контрактов. Однако компания предупредила партнеров еще в 2022 году, что после этого сотрудничать с ними она не будет.
По словам топ-менеджеров видеосервисов, контент Disney, в особенности детско-семейный, занимал существенную долю от общего времени просмотра. Кроме того, он успешно привлекал на площадки новых зрителей.
«Детский контент составляет у различных онлайн-кинотеатров до 20%, доля в просмотрах детских фильмов и анимации также находится примерно на этом уровне. Продукция Disney — „Зверополис“, „Энканто“, „Король лев“ и т. д. — всегда пользовалась большим спросом для детского и семейного просмотра», — подтвердила управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Елена Крылова.
По ее оценке, онлайн-кинотеатры могут потерять около 2–3% выручки после ухода Disney. Восполнить контент этой компании, как отмечают эксперты, будет трудно.