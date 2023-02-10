В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении жилого комплекса

В 12-этажном ЖК «Ренессанс» в Антакье располагалось 250 квартир, его строительство было закончено в 2013 году. Здание разрушилось и повредило соседние в результате землетрясения магнитудой 7,7. В ЖК проживали около тысячи человек, многие остались под завалами.