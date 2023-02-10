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В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении жилого комплекса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:33

В аэропорту Стамбула турецкая полиция задержала архитектора и подрядчика строительства жилого комплекса «Ренессанс», разрушенного при землетрясении, Мехмета Яшара Джошкуна. Он пытался бежать за границу вместе с деньгами, сообщает издание Hürriyet.

В 12-этажном ЖК «Ренессанс» в Антакье располагалось 250 квартир, его строительство было закончено в 2013 году. Здание разрушилось и повредило соседние в результате землетрясения магнитудой 7,7. В ЖК проживали около тысячи человек, многие остались под завалами.

ЖК «Ренессанс» — одна из самых роскошных местных резиденций. Цены на квартиры в нем составляли от 1,5 до 3 млн турецких лир, пишет Sabah.

Число погибших в результате землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля, превысило 21 тыс. человек. На турецкой территории скончались 17 674 человека, ранены — 72 879.

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