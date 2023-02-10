«Друзья» превратились в «Товарищей»: нейросеть «отправила» Рейчел и Росса в СССР

Герои ситкома в советской интерпретации сохранили свои профессии, но попали в непривычные для себя локации и заметно погрустнели. Рейчел и Моника теперь работают в столовой: первая на сгенерированном изображении тоскливо ожидает заказ, а вторая, судя по всему, по-прежнему занимается готовкой. Палеонтолог Росс позирует около скелета динозавра, Джоуи окружен телекамерами, а дела Чендлера явно идут неважно: он уныло склонился над бутылками. Из сериала известно, что Фиби работает массажисткой и играет на гитаре, и автор изображений решил показать девушку именно с музыкальным инструментом. Но ее слушатели в кафе — лишь пьяная компания в углу заведения.