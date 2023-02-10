«Друзья» превратились в «Товарищей»: нейросеть «отправила» Рейчел и Росса в СССР

Американский ситком «Друзья» — один из главных телевизионных сериалов в истории, в котором на протяжении десяти сезонов зрители следят за дружбой между Рейчел, Моникой, Фиби, Джоуи, Чендлером и Россом. Главным образом действие сериала разворачивается в Нью-Йорке на Манхэттене, но автор-телеграм канала «Максиw» решил узнать, как выглядели бы герои культового телепроекта, попав в СССР. Такая версия сериала наверняка носила бы название «Товарищи», подмечает автор.
Герои ситкома в советской интерпретации сохранили свои профессии, но попали в непривычные для себя локации и заметно погрустнели. Рейчел и Моника теперь работают в столовой: первая на сгенерированном изображении тоскливо ожидает заказ, а вторая, судя по всему, по-прежнему занимается готовкой. Палеонтолог Росс позирует около скелета динозавра, Джоуи окружен телекамерами, а дела Чендлера явно идут неважно: он уныло склонился над бутылками. Из сериала известно, что Фиби работает массажисткой и играет на гитаре, и автор изображений решил показать девушку именно с музыкальным инструментом. Но ее слушатели в кафе — лишь пьяная компания в углу заведения.