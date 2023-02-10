«Коммерсант»: бренд и сайт книжной сети «Республика» выставят на торги

Ряд активов книжной сети «Республика» выставят на торги в рамках процедуры банкротства, пишет «Коммерсант».
Среди них — товарные знаки «Республика», «Respublica», «Республика книг», «ipublica», «Айпублика» и дизайн-концепция оформления бумажных пакетов. Здесь же — приложение для Android и сайт сети. Стартовая цена — 53,5 млн рублей.
Сейчас офлайн-магазинами под брендом «Республика» управляет компания «ПроЛайф» казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова. По закону она сможет использовать марку и после ее продажи. Новый правообладаетль также будет вправе запустить свои книжные магазины под текущим названием.
Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что бренд будет интересен существующим игрокам в книжном ритейле, однако, «возможно, лот заинтересует новичков», которые могли бы перезапустить бизнес.
Еще один собеседник «Коммерсанта» полагает, что претендентами на бренд могут стать крупные игроки вроде «СберМаркета» или «Яндекс Маркета» — так, по его мнению, они могут усилить свое книжное направление.
«Республика» столкнулась с финансовыми проблемами в начале весны 2020-го, еще до пандемии, — тогда компания начала предупреждать поставщиков, что не может с ними расплатиться. Затем ситуация ухудшилась в условиях коронавирусных локдаунов.
В конце октября того же года «Республика» вновь заявила о финансовых проблемах, так как трафик после карантина сильно упал. В ноябре компания подала иск о своем банкротстве, а затем отказалась от собственных магазинов в пользу сети, функционирующей по франшизе.