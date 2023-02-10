Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21 тысячу человек

Число погибших в результате землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля, превысило 21 тыс. человек. Это стало ясно после того, как турецкие власти сообщили новые данные о жертвах трагедии.
Визе-президент Турции Фуат Октай заявил, что на территории страны скончались 17674 человека. В Сирии, как стало известно ранее, погибли не менее 3508 человек.
Ранены в результате стихийного бедствия еще почти 80 тыс. человек. По словам Октая, в Турции от землетрясений пострадали 72879 человек. В Сирии число пострадавших еще накануне утром превысило 5 тыс. человек.
Работа поисково-спасательных групп групп продолжается. Вице-президент Турции отметил, что за последние сутки в его стране удалось вызволить из‑под завалов 121 человека. Октай пообещал, что спасатели доберутся до каждого пострадавшего села.
Он добавил, что помощь в спасении людей оказывают специалисты из 75 стран. Всего в Турции работают более 29 тыс. спасателей, свыше 6 тыс. из них — иностранцы.
Землетрясение магнитудой 7,8, согласно Геологической службе США, произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (что в 200 километрах севернее Газиантепа) произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской плиты. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.