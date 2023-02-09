Мэтт Деймон создает кроссовки с баскетболистом Майклом Джорданом трейлере фильма Бэна Аффлека «Air»

В 1984 году Джордан еще не был суперзвездой баскетбола. Более того, он тогда даже не играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Тем не менее, Ваккаро, а вместе с ним и соучредитель Nike Фил Найт сделали ставку на молодого игрока.