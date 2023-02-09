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Мэтт Деймон создает кроссовки с баскетболистом Майклом Джорданом трейлере фильма Бэна Аффлека «Air»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:10

На ютуб-канале MGM опубликовали трейлер нового фильма Бена Аффлека под названием «Air». Он посвящен созданию серии кроссовок Nike в сотрудничестве с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Лента выйдет на экраны кинотеатров 5 апреля 2023 года. В ней появятся сам Аффлек, Джейсон Бейтман («Озарк») и Мэтт Деймон («Отступники», «Марсианин»). Последний исполнит в картине центральную роль.

Деймон сыграет роль сотрудника Nike Сонни Ваккаро, который убеждает Майкла Джордана подписать контракт с компанией. Линейка спортивной обуви, названная в честь баскетболиста Air Jordan, принесет Nike всемирную известность.

Трейлер позволяет увидеть, как в середине 80-х бренд справлялся с падением продаж. В то время компании необходим был прорыв, каким и стало сотрудничество с Джорданом. Однако идея работы со спортсменом не была очевидно блестящей.

В 1984 году Джордан еще не был суперзвездой баскетбола. Более того, он тогда даже не играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Тем не менее, Ваккаро, а вместе с ним и соучредитель Nike Фил Найт сделали ставку на молодого игрока.

Эту вдохновляющую историю можно будет увидеть на стриминговом сервисе Prime Video после проката в кинотеатрах. В ней снялись Марлон Вайанс, Крис Мессина, Крис Такер, Мэттью Маэр, Густав Скарсгард, Джулиус Теннон и Виола Дэвис.

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