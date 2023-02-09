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Amazon разрабатывает сериал про нуарного Человека-паука

Виктория Шанина
Вчера в 23:27

Amazon запустила в разработку сериал про нуарного Человека-паука. Об этом сообщает издание Variety.

Действие картины развернется в мрачном Нью-Йорке 1930-х годов. Инсайдер Variety говорит, что это будет отдельная вселенная, в которой зрителям покажут более взрослого супергероя, и это будет не Питер Паркер.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступит Орен Узил. Также в создании сериала примут участие Эми Паскаль, Кристофер Миллер и Фил Лорд, которые уже работали над мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные».

Названия у проекта пока нет. Кроме того, из заметки Variety неясно, будет это анимационный сериал или классический, — издание лишь пишет, что планируется игровое кино.

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Эми ПаскальКристофер Миллер
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