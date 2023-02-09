TikTok заблокировал 1682 аккаунтов, которые распространяли российскую пропаганду о спецоперации

Также была заблокирована сеть из 18 учетных записей, которая распространяла российскую пропаганду на русскоязычных пользователей, но базировалась в Грузии. Целевой аудиторией этих аккаунтов были жители Казахстана, Беларуси и Украины. На сеть были подписаны около 85 тысяч пользователей.