TikTok заблокировал 1682 аккаунтов, которые распространяли российскую пропаганду о спецоперации

TikTok обнаружил и заблокировал целую сеть из 1682 аккаунтов, которая распространяла российскую пропаганду о военных действиях на территории Украины. Об этом сообщается в последнем отчете компании.
По данным TikTok, сеть базировалась в России и публиковала ролики, ориентированные на европейские страны. В частности, на жителей Германии, Италии и Великобритании.
Отмечается, что аккаунты маскировались под европейских пользователей и публиковали контент на немецком, итальянском и английском языках. Для этого они пользовались программами синтеза речи.
В общей сложности у всех аккаунтов этой сети было 133 564 подписчика.
Также была заблокирована сеть из 18 учетных записей, которая распространяла российскую пропаганду на русскоязычных пользователей, но базировалась в Грузии. Целевой аудиторией этих аккаунтов были жители Казахстана, Беларуси и Украины. На сеть были подписаны около 85 тысяч пользователей.
6 марта, после начала спецоперации, TikTok запретил ограничил работу в России из‑за закона о фейках. Российские пользователи не могут загружать новые видео и смотреть ролики, опубликованные из‑за рубежа.