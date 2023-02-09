Metro откроет шоурумы в России. В них рестораторы будут проводить мастер-классы и презентации

Сеть магазинов Metro откроет в России шоурумы, в которых рестораторы смогут проводить мастер-классы и презентации меню. Об этом написал Shopper’s со ссылкой на компанию.
Пилотный проект шоурума появился в Казани еще в 2021 году. Теперь площадку запустили также в Нижнем Новгороде. В 2023 году Metro откроет шоурумы и в других городах, каких именно — пока остается загадкой.
Шоурумы будут оборудованы кухней и выставочной зоной, где представят товары собственных товарных марок Metro. Там можно будет заключить договоры на поставки и увидеть новинки ассортимента для гостинично-ресторанного бизнеса.
Помещения можно будет арендовать для проведения обучения поваров и других мероприятий. За 2022 год в казанском шоуруме прошли обучение свыше 1300 специалистов.
Немецкая компания Metro работает в России с 2000 года. В данный момент на территории страны расположены 93 магазина. Ритейлер развивает не только сеть Metro, но также сеть «Фасоль», академию для поваров Stanfood и иные проекты.