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Netflix показал трейлер полнометражного фильма «Лютер: Заходящее солнце» с Идрисом Эльбой

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

На ютуб-канале Netflix появился трейлер полнометражного фильма «Лютер: Заходящее солнце» — продолжения одноименного сериала, в котором сыграл Идрис Эльба («Прослушка»). Картина выйдет на стрим-платформе 10 марта.

Она расскажет о том, как детектив Джон Лютер сбегает из тюрьмы, чтобы остановить серийного убийцу. Опасный преступник, которого сыграл Энди Серкис («Властелин Колец»), в ответ начинает охоту на Лютера.

Помимо Эльбы и Серкиса в фильме снялись Синтия Эриво («Чужак») и Дермот Краули («Иностранец»). Режиссером ленты стал Джейми Пейн, работавший ранее над сериалом «Лютер».

Сериал «Лютер» выходил с 2010 по 2019 год, всего пять сезонов. В них рассказывалось, как детектив Джон Лютер раскрывал тяжкие преступления, используя при этом нестандартные методы. За главную роль в шоу Эльба получил два «Золотых глобуса».

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Идрис ЭльбаДжон ЛютерЭнди СеркисСинтия ЭривоДермот КраулиДжейми Пейн
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