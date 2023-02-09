Netflix показал трейлер полнометражного фильма «Лютер: Заходящее солнце» с Идрисом Эльбой

Сериал «Лютер» выходил с 2010 по 2019 год, всего пять сезонов. В них рассказывалось, как детектив Джон Лютер раскрывал тяжкие преступления, используя при этом нестандартные методы. За главную роль в шоу Эльба получил два «Золотых глобуса».