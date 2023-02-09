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Церковь Англии разрешила благословлять однополые союзы

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:46

Синод Церкви Англии поддержал предложение благословлять однополые союзы, заключившие брак в соответствии с законами страны. Об этом сообщили на официальном сайте церкви.

За инициативу проголосовали 36 из 42 епископов, 111 из 199 священнослужителей и 103 из 200 мирян. Голосование прошло после двух дней дебатов. Теперь епископам предстоит подготовить руководство для пастырей и тексты молитв.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл отметили, что в церкви «по-прежнему существуют глубокие разногласия по этому вопросу, которые лежат в основе нашей человеческой идентичности», и выступили за «уважение совести тех», кто не поддерживает ЛГБТ-отношения.

«Прежде всего, мы продолжаем молиться, как молился сам Иисус, о единстве его церкви и о том, чтобы мы любили друг друга», — подчеркнули архиепископы.

Ранее Церковь Англии объявила, что обсудит вопрос об использовании гендерно-нейтральных терминов при упоминании Бога и отказе от восприятия Всевышнего как персоны мужского пола.

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