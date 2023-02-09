Церковь Англии разрешила благословлять однополые союзы

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл отметили, что в церкви «по-прежнему существуют глубокие разногласия по этому вопросу, которые лежат в основе нашей человеческой идентичности», и выступили за «уважение совести тех», кто не поддерживает ЛГБТ-отношения.