Церковь Англии разрешила благословлять однополые союзы

Синод Церкви Англии поддержал предложение благословлять однополые союзы, заключившие брак в соответствии с законами страны. Об этом сообщили на официальном сайте церкви.
За инициативу проголосовали 36 из 42 епископов, 111 из 199 священнослужителей и 103 из 200 мирян. Голосование прошло после двух дней дебатов. Теперь епископам предстоит подготовить руководство для пастырей и тексты молитв.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл отметили, что в церкви «по-прежнему существуют глубокие разногласия по этому вопросу, которые лежат в основе нашей человеческой идентичности», и выступили за «уважение совести тех», кто не поддерживает ЛГБТ-отношения.
«Прежде всего, мы продолжаем молиться, как молился сам Иисус, о единстве его церкви и о том, чтобы мы любили друг друга», — подчеркнули архиепископы.
Ранее Церковь Англии объявила, что обсудит вопрос об использовании гендерно-нейтральных терминов при упоминании Бога и отказе от восприятия Всевышнего как персоны мужского пола.