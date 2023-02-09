В конце марта выйдет якутский остросюжетный детектив «Айта»

Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Вся округа уверена, что в ее смерти виновен сотрудник полиции Афанасий, ведь он подвозил девочку в тот вечер. Люди требуют расправы, но следователь намерен выяснить, что на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер, прежде чем состоится суровый самосуд.