В конце марта выйдет якутский остросюжетный детектив «Айта»

30 марта в кинопрокате дебютирует якутский остросюжетный детективный триллер «Айта». За показ на широких экранах отвечают кинопрокатная компания «Про:взгляд» и портал «Кино-театр.ру», рассказали «Афише Daily» представители прокатчика.
«Айта» — это 13-й фильм режиссера Степана Бурнашева, одного из главных имен современного якутского кино. Для Бурнашева это первая картина в жанре детектива.
Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Вся округа уверена, что в ее смерти виновен сотрудник полиции Афанасий, ведь он подвозил девочку в тот вечер. Люди требуют расправы, но следователь намерен выяснить, что на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер, прежде чем состоится суровый самосуд.
«Это мощнейшее кино, неистовое и прямое, о власти толпы, медиабезумии и о том, что ярость заразна», — сказала директор компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко.
«Коллеги из компании „Про:взгляд“ системно работают с хорошим жанровым кино и знают, как найти своего зрителя. Якутский нуарный детектив Степана Бурнашева как раз подпадает под это определение. Надеемся, что эту картину увидит как можно больше людей. Ведь фильм точно никого не оставляет равнодушным», — отмечает главред «Кино-театр.ру» Жан Просянов.
Премьера фильма состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». «Айта» получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).