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«Что такое Nike?»: Мэтт Деймон и Бен Аффлек в первом трейлере байопика «Air»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:53

MGM опубликовал дебютный трейлер фильма «Air» — байопика о легендарном партнерстве Майкла Джордана и Nike. Премьера картины состоится 5 апреля 2023 года.

Фильм Бена Аффлека расскажет о закулисье индустрии спортивной одежды до того, как бренд Air Jordan стал частью мировой истории баскетбола.

Трейлер посвящен гению маркетинга Сонни Ваккаро, который подтолкнул Nike к поиску самого выдающегося спортсмена в мире. В нем он пытается убедить Джордана подписать контракт на его первые кроссовки.

В ролике также подчеркивается, что мать Майкла Джордана, Делорис Джордан, сыграла важную роль в заключении сделки, которая изменила историю спорта.

«Air» станет первым проектом кинокомпании Artists Equity, которую основали Бен Аффлек и Мэтт Деймон в ноябре 2022-го. Сами Аффлек и Деймон сыграют главные роли — соучредителя Nike Фила Найта и исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро соответственно.

Роль матери Джордана исполнила Виола Дэвис, отца сыграл Джулиус Теннон. Персонаж баскетболиста в картине не появится, так как Ваккаро в своем стремлении подписать контракт с легендой баскетбола обращался именно к его родственникам, бывшим тренерам, друзьям и близким.

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