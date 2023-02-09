«Что такое Nike?»: Мэтт Деймон и Бен Аффлек в первом трейлере байопика «Air»

Роль матери Джордана исполнила Виола Дэвис, отца сыграл Джулиус Теннон. Персонаж баскетболиста в картине не появится, так как Ваккаро в своем стремлении подписать контракт с легендой баскетбола обращался именно к его родственникам, бывшим тренерам, друзьям и близким.