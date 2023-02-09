Чемпионат мира по водным видам спорта перенесли из Казани в Сингапур

«Здесь [в Сингапуре] есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, опыт проведения мероприятий на высочайшем уровне и комплексный подход к водным видам спорта», — заявил глава World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам.