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Чемпионат мира по водным видам спорта перенесли из Казани в Сингапур

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:24

Международная федерация плавания (World Aquatics) решила перенести чимпионат мира по водным видам спорта в Сингапур. Об этом сообщает ТАСС.

Чемпионат, запланированный на 2025 год, должен был пройти в Казани. Точные даты проведения турнира не сообщаются.

«Здесь [в Сингапуре] есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, опыт проведения мероприятий на высочайшем уровне и комплексный подход к водным видам спорта», — заявил глава World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам.

В программу турнира войдут плавание, прыжки в воду, плавание на открытой воде, синхронное плавание, водное поло и хай-дайвинг.

В марте 2022 года World Aquatics (тогда называлась FINA) отстранила спортсменов из России и Беларуси от всех соревнований.

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