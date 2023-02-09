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Lindt запустил процесс ликвидации российского юрлица

Виктория Шанина
Сегодня в 17:06

Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt & Spruengli Group начал процесс ликвидации ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

9 марта 2022 года Lindt сообщил о временной приостановке деятельности в России. Компания закрыла все свои восемь магазинов в стране и прекратила поставки.

В августе стало известно, что компания полностью уходит с российского рынка. При этом Lindt пообещал продолжить поддерживать своих местных сотрудников.

Выручка ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 3,1 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.

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