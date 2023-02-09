Lindt запустил процесс ликвидации российского юрлица

Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt & Spruengli Group начал процесс ликвидации ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
9 марта 2022 года Lindt сообщил о временной приостановке деятельности в России. Компания закрыла все свои восемь магазинов в стране и прекратила поставки.
В августе стало известно, что компания полностью уходит с российского рынка. При этом Lindt пообещал продолжить поддерживать своих местных сотрудников.
Выручка ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 3,1 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.