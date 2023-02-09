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В Петербурге мужчина в костюме Бэтмена спас девушку от ограбления

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29

Аниматор в костюме Бэтмена смог предотвратить крупную кражу на Невском проспекте. Одним ударом он сбил злоумышленника, выхватившего сумку у девушки. Подробности опубликованы во «ВКонтакте», в группе интерактивной выставки «Планета кубиков», в которой участвовал Бэтмен.

Оказалось, что в сумке у девушки было 700 тыс. рублей. Она сняла их за 20 минут до неудачного ограбления и планировала потратить на открытие студии маникюра.

Имя героя — Роман. Девушка выразила ему благодарность в виде 10 тыс. рублей. Она также попросила организаторов выставки похвалить Романа и повесить на Доску почета. Они пообещали исполнить просьбу.

Представители «Планеты кубиков» сказали «Подъему», что выплатили аниматору премию, но ее размер уточнить отказались. «Он продолжает работать, не зазнался», — отметили они.

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