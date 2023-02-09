Россия вошла в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в Турции

Россия и еще 10 стран вошли в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает ТАСС. Какие еще страны вошли в штаб, не уточняется.
В настоящее время в Турции находятся 100 спасателей МЧС России. Они с использованием тяжелой техники и личными усилиями уже разобрали почти 900 квадратных метров завалов и извлекли тела 18 человек. В Сирии работают 50 спасателей из России.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла, согласно данным Геологической службы США, произошло около четырех утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (что в 200 километрах севернее Газиантепа) произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.
По последним данным, число погибших в Турции возросло до 14 014 человек, ранения получили 63 794. В Сирии из‑за землетрясения погибли 3162 человек, пишет «Аль-Джазира».