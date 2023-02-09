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«Коммерсант»: Uniqlo может окончательно уйти из России

Виктория Шанина
Сегодня в 14:46

Японский бренд одежды Uniqlo начал оповещать своих сотрудников в России о планах окончательно покинуть российский рынок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Другой собеседник газеты говорит, что планы о полном уходе у Uniqlo появились еще осенью 2022 года. Однако закрыть компания намеревалась только нерентабельные точки.

Несколько месяцев назад Uniqlo сообщила владельцам помещений, что хочет закрыть магазины, заявляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Идет поиск нового арендатора, после этого соглашения могут быть расторгнуты за два-три месяца.

Глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько отмечает, что решение Uniqlo об окончательном закрытии бизнеса в России, скорее всего, было неизбежным. Политическая ситуация не изменилась, поэтому продолжать платить аренду и содержать персонал спустя почти год после приостановки работы нет смысла.

По ее словам, договоры аренды с несколькими торговыми центрами Uniqlo уже расторг, еще часть в процессе обсуждения. Весь процесс по оценкам Малахатько может занять от четырех месяцев до года.

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Алексей ВанчуговМарина Малахатько
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