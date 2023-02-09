Брекзит-рокеры Squid анонсировали выпуск второй пластинки и опубликовали песню «Swing (In a Dream)»

Squid, а также их коллег по сфере современной гитарной музыки Соединенного Королевства Fontaines D.C., Idles, Murder Capital и Shame относят к так называемому брекзит-року. «Афиша Daily» отзывалась о жанре так: «Последнее британское возрождение постпанка — в лице брекзит-рока — во многом обусловлено общественно-политическим контекстом: кризис капитализма и наднациональных структур, потеря идентичности и усталость от поп-контекста». По этой ссылке — дебютный альбом Squid «Bright Green Field».