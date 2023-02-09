Реклама
Новости

Брекзит-рокеры Squid анонсировали выпуск второй пластинки и опубликовали песню «Swing (In a Dream)»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:21

Британская экспериментальная группа Squid анонсировала выход второго альбома «O Monolith» — он увидит свет 9 июня, пишет Stereogum.

О грядущей записи группа отозвалась так: «Сквозь пластинку проходит тема отношений человека и окружающей его среды. Мир, которым мы оказались столь сильно поглощены, экологические катастрофы, привязанность к дому и ощущение утраты собственного места, когда ты от него вдалеке». Первая композиция с «O Monolith» уже вышла — это сингл «Swing (In a Dream)».

Треклист альбома выглядит так:

1. «Swing (In A Dream)»
2. «Devil’s Den»
3. «Siphon Song»
4. «Undergrowth»
5. «The Blades»
6. «After The Flash»
7. «Green Light»
8. «If You Had Seen The Bull’s Swimming Attempts You Would Have Stayed Away»

Squid, а также их коллег по сфере современной гитарной музыки Соединенного Королевства Fontaines D.C., Idles, Murder Capital и Shame относят к так называемому брекзит-року. «Афиша Daily» отзывалась о жанре так: «Последнее британское возрождение постпанка — в лице брекзит-рока — во многом обусловлено общественно-политическим контекстом: кризис капитализма и наднациональных структур, потеря идентичности и усталость от поп-контекста». По этой ссылке — дебютный альбом Squid «Bright Green Field».

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»