Брекзит-рокеры Squid анонсировали выпуск второй пластинки и опубликовали песню «Swing (In a Dream)»

Британская экспериментальная группа Squid анонсировала выход второго альбома «O Monolith» — он увидит свет 9 июня, пишет Stereogum.
О грядущей записи группа отозвалась так: «Сквозь пластинку проходит тема отношений человека и окружающей его среды. Мир, которым мы оказались столь сильно поглощены, экологические катастрофы, привязанность к дому и ощущение утраты собственного места, когда ты от него вдалеке». Первая композиция с «O Monolith» уже вышла — это сингл «Swing (In a Dream)».
Треклист альбома выглядит так:
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1. «Swing (In A Dream)»
2. «Devil’s Den»
3. «Siphon Song»
4. «Undergrowth»
5. «The Blades»
6. «After The Flash»
7. «Green Light»
8. «If You Had Seen The Bull’s Swimming Attempts You Would Have Stayed Away»
Squid, а также их коллег по сфере современной гитарной музыки Соединенного Королевства Fontaines D.C., Idles, Murder Capital и Shame относят к так называемому брекзит-року. «Афиша Daily» отзывалась о жанре так: «Последнее британское возрождение постпанка — в лице брекзит-рока — во многом обусловлено общественно-политическим контекстом: кризис капитализма и наднациональных структур, потеря идентичности и усталость от поп-контекста». По этой ссылке — дебютный альбом Squid «Bright Green Field».